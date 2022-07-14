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Российские оккупанты обстреляли Бахмут из "Урагана", погиб человек, пятеро ранены: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2022, 00:54
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13 июля российские оккупанты обстреляли Бахмут Донецкой области. В результате, погиб человек, пятеро получили ранения. Об этом сообщает Донецкая облгосадминистрация.

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Россияне вели огонь по Бахмуту из реактивной системы залпового огня "Ураган".

Снаряды попали в частный сектор города и повредили около восьми домов.

"Один погибший, пять раненых — следствие утренних обстрелов Бахмута", – говорится в сообщении. 

  • 10 июля российские оккупанты обстреляли жилой район Бахмута, сгорело семь частных домов.

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Наталия Медведева
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