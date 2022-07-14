13 июля российские оккупанты обстреляли Бахмут Донецкой области. В результате, погиб человек, пятеро получили ранения. Об этом сообщает Донецкая облгосадминистрация.

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Россияне вели огонь по Бахмуту из реактивной системы залпового огня "Ураган".

Снаряды попали в частный сектор города и повредили около восьми домов.

"Один погибший, пять раненых — следствие утренних обстрелов Бахмута", – говорится в сообщении.

10 июля российские оккупанты обстреляли жилой район Бахмута, сгорело семь частных домов.

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Наталия Медведева

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