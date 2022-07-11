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Российские войска обстреляли жилой сектор Бахмута, сгорело семь домов: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
11.07.2022, 01:41
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10 июля российские оккупанты обстреляли жилой район Бахмута, сгорело семь частных домов. Об этом сообщает Донецкая ОВА.

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Как отмечается, российские войска использовали для обстрела частного сектора Бахмута зажигательные боеприпасы.

По оперативной информации, сгорело не менее семи частных жилых домов.

Пожарно-спасательные подразделения ГСЧС ликвидируют последствия обстрелов.

  • 8 июля сообщалось, что наиболее вероятными целями для наступления россиян в Донецкой области станут Бахмут и Соледар.

Читайте также: Россияне разрушили пятиэтажку в Часовом Яре. Есть погибшие, десятки под завалами — фото

Наталия Медведева
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бахмут обстрел Донецкая область
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