10 июля российские оккупанты обстреляли жилой район Бахмута, сгорело семь частных домов. Об этом сообщает Донецкая ОВА.

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Как отмечается, российские войска использовали для обстрела частного сектора Бахмута зажигательные боеприпасы.

По оперативной информации, сгорело не менее семи частных жилых домов.

Пожарно-спасательные подразделения ГСЧС ликвидируют последствия обстрелов.

8 июля сообщалось, что наиболее вероятными целями для наступления россиян в Донецкой области станут Бахмут и Соледар.

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Наталия Медведева

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