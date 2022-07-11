10 июля российские оккупанты обстреляли жилой район Бахмута, сгорело семь частных домов. Об этом сообщает Донецкая ОВА.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Как отмечается, российские войска использовали для обстрела частного сектора Бахмута зажигательные боеприпасы.
По оперативной информации, сгорело не менее семи частных жилых домов.
Пожарно-спасательные подразделения ГСЧС ликвидируют последствия обстрелов.
- 8 июля сообщалось, что наиболее вероятными целями для наступления россиян в Донецкой области станут Бахмут и Соледар.
Читайте также: Россияне разрушили пятиэтажку в Часовом Яре. Есть погибшие, десятки под завалами — фото
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОДРазместить вакансию
Киев • PIED-DE-POULE
Последние новости
Комментарии