Журналисты "Схем" восстановили видео нападения на них во время интервью в Укрэксимбанке. Сюжет опубликован на Youtube-канале Радио Свобода.

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Редакция "Схем" обратилась к техническим специалистам, которым удалось восстановить видео, удаленное работниками Укрэксимбанка во время нападения на съемочную группу программы в кабинете председателя правления госбанка Евгения Мецгера.

По словам журналистов, видео восстановлено на обеих карточках с обеих камер, на которые велась запись.

На восстановленном видео есть запись инцидента. Интервью, вопрос журналиста и все, что происходило дальше. В частности, зафиксированы указания Мецгера забрать у журналистов технику, "забрать кассеты" и "вычистить все это г * но". Также из видео понятно, что журналистов закрыли в помещении и не выпускали.

Также в объектив попал момент нападения на оператора – сотрудник банка скрутил и повалил Александра Мазура и силой вырвал у него из руки карточку с другой камеры.

Другой сотрудник банка вынес технику из кабинета. Одна из камер при этом продолжала запись. На видео видно, как работник заходит в лифт, несет технику Радио Свобода на другой этаж. Заходит в кабинет, говорит о том, что надо удалить видео. На этом запись останавливается.

4 октября 2021-го журналисты "Схем" сообщили, что на заранее запланированном интервью задали вопрос председателю правления Укрэксимбанка, который ему "не понравился". Охранники попытались остановить запись на одной из камер, "скрутили" оператора, отобрали у него флешку с видео и вынесли всю технику из кабинета. По словам журналистов, против оператора применили физическую силу.

В банке заявили, что журналисты задавали вопросы, которых не было в направленном пресс-службе перечне.

Полиция открыла дело о нападении на журналистов.

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Наталия Медведева

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