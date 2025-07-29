Служба безопасности Украины предотвратила убийство командира 108-го отдельного батальона Вооруженных Сил Украины "Волки Да Винчи" Сергея Филимонова, которое заказала Федеральная служба безопасности России. Об этом сообщают СБУ да Офис генерального прокурора.

По данным следствия, для совершения преступления россияне "под чужим флагом" завербовали бывшего участника Антитеррористической операции (АТО) из Каменского Днепропетровской области.

Мужчине в одной из социальных сетей позвонила представительница российской спецслужбы, представившаяся сотрудницей СБУ. В ходе разговора она сообщила, что интернет-магазин, где фигурант ранее заказывал лекарства, якобы финансирует российские войска.

Она использовала вымышленную информацию, чтобы обвинить украинца в "государственной измене" и сообщила о якобы возбужденном против него уголовном деле.

С целью усиления психологического давления представители ФСБ направили бывшему военному поддельное уведомление о вызове на допрос в СБУ.

После этого ему предложили якобы "сотрудничество" с правоохранительными органами в обмен на закрытие уголовного дела. Для этого фигуранту направили анкету о вступлении в ряды СБУ и дали указание прибыть в Киев.

В столице мужчине поставили задачу арендовать квартиру в доме, где проживает якобы корректировщик российских ударов, и начать за ним слежку.

"После одного из массированных ракетных ударов по столице куратор убеждал фигуранта, что ответственность за это несет "объект", за которым он следит", – добавили правоохранители.

Человеком, за которым следил завербованный, на самом деле был Сергей Филимонов, сообщили правоохранители.

Обвиняемый регулярно отправлял куратору фотографии с двора дома и описание передвижений военнослужащего.

Впоследствии российские спецслужбы передали жителю Каменского координаты тайника на окраине Киева, где был спрятан автомат Калашникова. Затем мужчине было поручено ликвидировать украинского военного.

СБУ задержала фигуранта, когда он выходил на улицу с заряженным оружием. Во время обыска у него изъяли мобильный телефон, с которого мужчина переписывался с российскими спецслужбами.

Задержанному сообщено о подозрении в незаконном хранении оружия и боеприпасов.

"Российские кураторы манипулировали патриотическими убеждениями украинца, который искренне считал, что помогает украинской спецслужбе бороться с врагом. В переписке со своим связным мужчина выражал готовность уничтожать оккупантов – даже ценой собственной жизни", – отметили в СБУ.