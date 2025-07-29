Служба безпеки України запобігла вбивству командира 108-го окремого батальйону Збройних Сил України "Вовки Да Вінчі" Сергія Філімонова, яке замовила Федеральна служба безпеки Росії. Про це повідомляють СБУ та Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, для виконання злочину росіяни "під чужим прапором" завербували колишнього учасника Антитерористичної операції (АТО) з Кам’янського Дніпропетровської області.

Чоловіку в одній із соцмереж зателефонувала представниця російської спецслужби, яка видала себе за співробітницю СБУ. У процесі розмови вона повідомила, що інтернет-магазин, де фігурант раніше замовляв медичні препарати, нібито фінансує російські війська.

Вигадану інформацію вона використала для звинувачення українця у "державній зраді" та повідомила про нібито відкриту проти нього кримінальну справу.

Для посилення психологічного тиску представники ФСБ надіслали колишньому військовому підроблену повістку про виклик на допит до СБУ.

Після цього йому запропонували начебто "співпрацю" із правоохоронними органами в обмін на закриття кримінальної справи. Для цього фігуранту надіслали анкету про вступ до лав СБУ і дали вказівку прибути до Києва.

У столиці чоловіку поставили завдання орендувати квартиру в домі, де живе нібито корегувальник російських ударів та почати за ним стеження.

"Після одного з масованих ракетних ударів по столиці куратор переконував фігуранта, що відповідальність за це несе "об’єкт", за яким він стежить", – додали правоохоронці.

Людиною, за яким стежив завербований, насправді був Сергій Філімонов, повідомили правоохоронці.

Фігурант справи регулярно надсилав куратору фотографії з двору будинку та опис переміщень військового.

Згодом російські спецслужбовці передали мешканцю Кам'янського координати схрону на околиці Києва, де було заховано автомат Калашникова. Далі чоловік отримав вказівку ліквідувати українського військового.

СБУ затримала фігуранта, коли він виходив на вулицю зі спорядженою зброєю. Під час обшуку у нього вилучено мобільний телефон, з якого чоловік листувався з російськими спецслужбовцями.

Затриманому повідомлено про підозру у незаконному зберіганні зброї та боєприпасів.

"Російські куратори маніпулювали патріотичними переконаннями українця, який щиро вважав, що допомагає українській спецслужбі боротися з ворогом. У листуванні зі своїм зв’язковим чоловік висловлював готовність знищувати окупантів – навіть ціною власного життя", – зазначили у СБУ.