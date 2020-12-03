Схемы показали элитное имущество "главного следователя" СБУ: видео

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Временный исполняющий обязанности Главного следственного управления СБУ Андрей Швец живет в элитном коттедже, не введенном в эксплуатацию, а землю, на которой он стоит, семья Швеца приобрела по цене в 4-5 раз ниже рыночной. Об этом говорится в фильме-расследовании программы Схемы.

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Журналисты узнали, что в последней публичной декларации Швеца за 2018 год: денежные сбережения чуть больше 1 млн грн, две машины, земля в Киевской области, квартира на левом берегу в столице и коттедж, оформленный на отца в коттеджном городке Золоче, в селе Вишенки Киевской области.

Двухэтажный дом на более чем 200 кв.м с бассейном был приобретен в 2015 году, и продан – по данным из реестра недвижимости – в ноябре 2020-го.

Летом Схемы засняли в новом районе Золоче особняк, в котором, как выяснили журналисты, живет семья Швеца. 

По данным Схем, формально этот дом не введен в эксплуатацию, и хотя на здании висит табличка с номером – ему не присвоен почтовый адрес. Государственные органы не регистрировали особняк и право собственности на него, поэтому из реестров невозможно узнать его стоимость.

По информации журналистов, один из соседних незаселенных домов, выставлен на продажу застройщиком за $420 000, другой продан за $430 000.

Схемы узнали историю перехода права собственности на земельный участок под домом.

В октябре 2019 семья Швеца приобрела в собственность 18 соток, которые записаны поровну на отца и жену спецслужащего. Рыночные цены на землю похожей площади неподалеку достигают $40 000 долларов.

Как выяснили Схемы, семья заплатила за участок около 180 000 грн (чуть более $7000).

Продавец земельных участков семье Швеца, бизнесмен Игорь Титаренко от комментария отказался. По информации Схем, его имя и фирма, которой он владел, в разные периоды фигурировали в уголовных процессах, в частности, СБУ и ГФС.

Схемы обратились в пресс-службу СБУ с запросом о происхождении средств на такие покупки. Там ответили, что Швец более года занимался бизнесом, а его отец работал более трех лет за границей, а также продал старый дом.

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Теги: сбу, схемы, андрей швец
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