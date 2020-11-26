Коломойский ездил к Авакову. Топ-чиновники непублично встречаются с бизнесменами – Схемы

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В расследовании напоминают, что Зеленский во время предвыборной кампании обещал сделать прозрачными встречи власти и бизнеса

Высокопоставленные продолжают проводить непубличные встречи с влиятельными бизнесменами несмотря на обещание Владимира Зеленского, что при его президентстве отношения между властью и представителями крупного бизнеса станут исключительно прозрачными. О ряде таких встреч говорится в расследовании журналистов Схем "Игра в прятки-2".

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Как отмечается, 13 ноября Схемы заметили автомобиль охраны неформальной группы Приват, которая сопровождала BMW на выезде из МВД, а затем кортеж заехал в подземный паркинг столичного офиса Игоря Коломойского.

В комментарии Схемам олигарх подтвердил, что встречался с главой МВД Арсеном Аваковым: "Кофе выпил, давно не виделись. Никаких дел".

По данным Схем, 21 октября бизнесмен и представитель неформальной группы Приват Михаил Киперман встретился с главой правления НАК Нафтогаз Андреем Коболевым в отеле Hyatt.

Кроме того, Схемы регулярно фиксировали заезды автомобилей других бизнесменов к правоохранительного ведомства. Трижды – бизнесмена Павла Фукса: 14 сентября, 10 и 12 ноября. Бизнесмен Илья Павлюк 18 июня приезжал в МВД, а 5 ноября – в Офис президента. 17 ноября в ОП приезжал бизнесмен Борис Кауфман.

Схемы обратились ко всем вышеупомянутых лицам за комментариями.

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Теги: схемы, игорь коломойский, андрей коболев, арсен аваков
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