Дочь и племянник нардепа от Слуги народа из оборонного комитета Геннадия Касая уже во время полномасштабной войны купили элитную недвижимость в Дубае более $1 млн (около 37 млн грн по курсу на момент покупки), заявил в своем расследовании проект Радио Свобода "Схемы".

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СМИ отмечает, что нашли информацию о дубайской недвижимости семьи депутата нашли в утечке из государственных реестров Объединенных Арабских Эмиратов, полученном и подтвержденном в рамках сотрудничества с журналистской организацией Organized Crime and Corruption Reporting Project.

По данным "Схем", четыре квартиры в жилых комплексах премиумкласса были приобретены в 2022-2023 годах, когда семья Касая попала в скандал со снабжением в армию курток из Турции несоответствующего качества и по завышенным ценам. Нардеп Касай опроверг медиа причастность к этой закупке, а родственников назвал взрослыми людьми, которые покупают то, что сами пожелают. Происхождение средств он тоже не объяснил.

Проект утверждает, что первые квартиры члены семьи Касая приобрели в Дубае в апреле 2022-го: дочь нардепа Полина, на тот момент ей было 22 года, купила двухкомнатную квартиру в жилом комплексе Dubai Gate 2за $310 000 (около 9 млн грн на время покупки), а его племянник Александр приобрел апартаменты в жилом комплексе Studio One за $202 500 на момент покупки.

Фото: Радио Свобода

В дальнейшем, в августе 2022-го, Александр купил самую дорогую из этих квартир – в элитном комплексе Palm Views West за почти $330 000 (свыше 12 млн грн на момент покупки), расположенном на искусственном острове Palm Jumeirah, заявляют Схемы.

Фото: Радио Свобода

А уже в феврале 2023-го племянник нардепа купил еще один объект недвижимости в Дубае около $240 000 (9,5 млн грн на момент покупки), утверждает СМИ.

Инфографика: Радио Свобода

Журналисты не нашли официального объяснения происхождения этих средств у нардепа Касая. Его дочери 25 лет, и она указала на своей Facebook-странице, что с 2022-го работает старшим контент-менеджером в украинско-израильской миссии медицинских волонтеров FRIDA Ukraine.

Согласно открытым данным, у дочери Касаи нет собственной недвижимости в Украине, она прописана в доме родителей в Запорожье, там же зарегистрирована как физическое лицо-предприниматель с основной деятельностью "обработки данных".

Схемы со ссылкой на источники с доступом к данным дохода ФЛП утверждают, что официально за последние три с половиной года Полина Касай заработала около 3 млн грн – в три раза меньше, чем стоит квартира, которую она приобрела в Дубае.

Согласно декларации депутата, он с женой заработали с 2021 по 2022 год около 1,5 млн грн, более половины этих средств – зарплата народного избранника (в шесть раз меньше, чем стоит квартира их дочери в Дубае). При этом сумма сбережений у супругов за этот же период почти не изменялась.

Инфографика: Схемы

Племянник нардепа, 27-летний Александр, зарабатывал деньги спортом и бизнесом: до августа 2023 профессионально занимался гандболом, входил в сборную Украины и играл в запорожском "Моторе", команде спортклуба "Мотор Сичи", крупного украинского производителя авиадвигателей. Одним из руководителей клуба до 2019 года был его дядя.

В 2021 году Александр получил долю в бизнесе – в области авиации, его отец Павел Касай тогда был директором по маркетингу и торговле в "Мотор Сичи", близким к тогдашнему президенту корпорации Вячеславу Богуслаеву, которого сейчас подозревают в государственной измене. И Павел Касай, и Богуслаев фигурировали в расследовании Схем о продаже двигателей для вертолетов, производимых на "Мотор Сечи", в РФ в начале полномасштабного вторжения.

В январе 2021 года Александр Касай стал владельцем 7% акций в научно-производственной фирме "МС АВИА-ГРЕЙД", которая согласно лицензии продает топливо и ремонтирует военную технику. Фирма сообщала, что модернизирует и ремонтирует авионику, в частности, на вертолетах Ми-8, Ми-24

Во время того, как Александр был акционером компании, предприятие зарабатывало 15 млн грн чистой прибыли в год – неизвестно сколько получал сам племянник нардепа, однако даже если вся прибыль уходила на дивиденды, то она бы зарабатывала не более 1 млн грн в год (заявлена журналистами цена его дубайской недвижимости – более 27 млн грн).