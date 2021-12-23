Схемы: У депутата ОПЗЖ гражданство России. Он связан с историей о поломке 30 танков ВСУ

Журналисты программы Схемы выяснили, что народный депутат от партии ОПЗЖ Александр Пономарев имеет российское гражданство, а также имеет отношение к истории, когда в 2017 году в ВСУ вышли из строя сразу 30 танков. Об этом говорится в расследовании "Тайна депутата. Член ОПЗЖ оказался гражданином России".

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Как отмечают Схемы, подтверждение того, что Пономарев – гражданин России, они получили из двух независимых друг от друга источников, имеющих доступ к системе "Роспаспорт".

По информации журналистов, впервые паспорт гражданина России Пономареву выдали в 2003 году в Рыбновском районе Рязанской области.

Когда в 2007 году Пономареву исполнилось 45 лет, ему, по законодательству России, вышеупомянутый российский паспорт заменили на новый.

В Схемах уточняют, что факт получения Пономаревым нового российского паспорта подтверждает информация на сайта главного управления по миграции МВД России, где данные его предыдущего паспорта отражаются как недействительные из-за "замены на новый", а новый документ среди недействительных не значится.

В комментарии журналистам Пономарев, сказал, что не помнит, забирал ли он этот паспорт, и считал его аннулированным.

"Лично я, по-моему, не забирал… Может, и забирал… Не помню, если честно . Я даже не знаю: есть он или нет... Если где-то на него документы 20-летней давности остались, то нужно уточнять", – сказал нардеп.

Пономарев подчеркнул, что российским паспортом ни разу не пользовался, а за последние 15 лет был в России один раз – по украинскому паспорту.

Как выяснили журналисты, согласно официальным данным о пересечении им российской границы, за последние 15 лет Пономарев по меньшей мере четыре раза приезжал в Россию. Последний – в начале февраля 2017-го.

В Схемах сообщили, что в декларациях нардепа нет упоминаний о его бизнесе, но с ним связывают около 35 компаний в его родном Бердянске, в частности, группу компаний Азмол и Агринол, которые поставляют масла для украинской бронетехники.

По информации журналистов, основной внешний рынок сбыта моторного масла производства этих компаний – Россия. В Украине крупнейшие заказчики – Укрзализныця и Вооруженные силы Украины.

В Схемах напомнили о случае в 2017 году, когда вышли из строя 30 танков ВСУ, и экспертиза установила, что причина – моторное масло, приобретенное у Агринола. Тогда шла речь о диверсии, СБУ открыла дело, но производство не завершено.

Как отметили журналисты, компании из орбиты Пономарева продолжают участвовать в тендерах на закупку масла для украинской армии.

В начале декабря на фоне скандала с теперь уже бывшим заместителем министра внутренних дел Александром Гогилашвили появилась информация о том, что он, возможно, является гражданином России. Он заявил, что раньше у него был российский паспорт, а теперь – уже нет.

Наталия Медведева

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