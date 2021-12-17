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Гогилашвили рассказал об охране ГУР, паспорте РФ и дружбе с Будановым – Бабель

Цей матеріал також доступний українською
17.12.2021, 23:48
Гогилашвили рассказал об охране ГУР, паспорте РФ и дружбе с Будановым – Бабель - Фото
Александр Гогилашвили (Скриншот видео: Бабель)

Бывший заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили заявил, что он не является гражданином России, не имеет охраны и дружит с начальником Главного управления разведки Минобороны Кириллом Будановым. Об этом Гогилашвили рассказал в интервью изданию Бабель.

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По словам Гогилашвили, он получил украинский паспорт в 2019 году, до того как вступил в должность в МВД.

"Я не гражданин России, я бывший гражданин России. Нет у меня российского гражданства. У меня нет ни российского паспорта, ни российского гражданства. У меня есть украинский паспорт, украинский загранпаспорт, а у российского у меня нет", – сказал Гогилашвили.

Отвечая на вопрос о том, охраняют ли его офицеры ГУР, экс-замминистра ответил отрицательно. По его словам, сотрудники разведки сопровождали его во время поездки в зону боевых действий на Донбассе, потому что проводилась спецоперация.

"Меня сопровождали эти работники. Меня не охраняли – мы уезжали вместе. А я езжу, да, бронированным автомобилем", – сказал Гогилашвили, отметил, что в командировку в зону ООС он ездил на автомобилях, которые находятся на балансе МВД.

Гогилашвили заявил, что у него нет охраны, но после того, как на него совершили покушение – охраняют его жену и ребенка.

Экс-чиновник рассказал, что дружит с Будановым.

"У Кирилла идет ремонт в квартире. Я пригласил его и его жену во время ремонта к себе в дом, который я арендую. Это был, кажется, конец лета. Да, мы дружим. Да, мы общаемся. Есть просто Саша и Кирилл, а есть Александр Генрихович и Кирилл Алексеевич", – пояснил он.

По словам Гогилашвили, он переехал в арендуемый дом из своей квартиры, после покушения.

Он добавил, что знает, что домом владеет жена Вячеслава Стрелковского, которого называют организатором конвертационных центров.

"Я узнал, что когда-то хозяином этого дома был Стрелковский. Репортеры месяца три или четыре назад приходили, и я узнал. Мы арендуем дом через юрлицо. Понятия не имел, чей это дом, пока мне об этом не сказали", – рассказал Гогилашвили.

  • Гогилашвили был замглавы МВД с 2019 года. Его уволили 13 декабря 2021-го после публикации в сети роликов, на которых он нецензурно ругается на патрульных.
  • Журналисты Bihus.info утверждали, что семья Гогилашвили пользовалась бронированным автомобилем и охраной СБУ. Слідство.інфо сообщало, что из дома Гогилашвили регулярно ездят кортежи в ГУР.
  • По данным журналистов, Гогилашвили может иметь гражданство России, однако официального подтверждения этому пока нет.
  • До работы в Кабмине Гогилавшили был помощником депутата-единороса Николая Валуева и работал в Международной антинаркотической ассоциации, которую публично поддерживал Зеленский и Квартал 95.

Читайте также: Спецталоны, маячки, охрана ГУР. Как скандал с Гогилашвили раскрыл систему привилегий в МВД

Наталия Медведева
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александр гогилашвили Кирилл Буданов
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