Днем 12 июня российская армия нанесла удар по жилому сектору в Кривом Роге: сейчас известно о шести погибших и 11 раненых людях. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский и опубликовал соответствующее видео.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

Зеленский сообщил, что сейчас на месте работают все необходимые службы.

"Современные системы противовоздушной обороны способны обеспечить максимальную защиту людей, наших городов, наших позиций. И мы максимально нуждаемся в них", – подчеркнул президент.

Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул проинформировал, что развернут штаб помощи людям на проспекте Героев Подпольщиков 36А, хранилище школы №17.

"ОСБ, тарпаулин, пленка, гвозди и другие стройматериалы. Заявления на помощь из городского бюджета. Работают психологи. Также будет оказана помощь по временному расселению тем, кому это необходимо", – написал он.

Утром 12 июня российские оккупационные войска пытались нанести комбинированный удар по Киеву и Василькову возле него, используя различные типы вооружения.

Читайте также: Нидерланды предоставляют ВСУ радар, три пусковые установки до Patriot и 60 млн евро на дроны