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Силы спецопераций показали вывод группы боевых пловцов на задание ночью – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
28.12.2022, 13:39
Скриншот с видео
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Командование сил специальных операций опубликовало в Facebook видео вывода группы боевых пловцов на задание ночью.

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"Вывод группы на задание ночью. Работают боевые пловцы 73 морского центра СпП им. кошевого атамана Антина Головатого. Легендарное подразделение, чьи операции повлияли на ход боевых действий на разных направлениях фронта", – прокомментировали видео в ССО.

Смотрите также: В военном спецподразделении рассказали, как зачищали оккупантов в Херсонской области. Шли по дну реки – видео

Вадим Ребрина
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война ссо
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