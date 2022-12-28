Командование сил специальных операций опубликовало в Facebook видео вывода группы боевых пловцов на задание ночью.
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"Вывод группы на задание ночью. Работают боевые пловцы 73 морского центра СпП им. кошевого атамана Антина Головатого. Легендарное подразделение, чьи операции повлияли на ход боевых действий на разных направлениях фронта", – прокомментировали видео в ССО.
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