Скандал. Bihus нашли новые детали о "доме Ткаченко" на Трухановом

По информации журналистов, которые расследуют тему возможного проживания экс-гендиректора медиахолдинга Игоря Коломойского 1+1 Медиа Александра Ткаченко в доме на Трухановом острове в Киеве, это элитное имение построено в запрещенном для жилья месте. Об этом говорится в новом выпуске программы Наші гроші з Денисом Бігусом.

Ведущий передачи сообщил, что в дом Ткаченко "въехал" якобы аккурат после того, как осенью 2015-го на канале 1+1 вышел сюжет о незаконной застройке на берегу Днепра именно в том месте.

"А теперь, когда пошел в мэры столицы и мы выпустили репортаж о его тайной обители - резко выехал оттуда", - отметили журналисты.

По их словам, проблема не только в том, что Ткаченко не внес это жилье в декларацию: дома на той территории вообще быть не должно - эта зона, по документам, выделена под спортбазу и считается рекреационной.

Сейчас Ткаченко является депутатом фракции Слуга народа в Раде. Ранее он отрицал изложенную в октябрьском сюжете Bihus информацию.

LIGA.net пытается получить новый комментарий кандидата на пост главы КГГА.

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