СМИ: Замглавы СБУ получил квартиру за 6 млн грн - видео

Заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко получил и сразу приватизировал служебную квартиру стоимостью более шести миллионов гривень. Об этом сообщается в программе Наші гроші.

По данным журналистов, Кононенко получил 3-комнатную квартиру площадью более 100 кв.м в жилом комплексе "Джек Хаус" в центре Киева (ориентировочно $2000 за кв.м) и оформил ее на себя, жену и сына.

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В сюжете говорится, что почти сразу после выдачи служебной квартиры СБУ подала ходатайство в Печерскую РГА об исключении ее из числа служебных, там ходатайство согласовали, приняли и было оформлено право собственности.

Журналисты обратили внимание, что теща Кононенко - Надежда Вознюк - приобрела за $40 тысяч паркоместо в "Джек Хаусе" еще до официального предоставления квартиры Кононенко. В сюжете отмечают, что собственного авто женщина не имеет, живет в Староконстантинове Хмельницкой области и является пенсионеркой. Кроме того, по данным расследователей, в течение последних нескольких лет Вознюк стала обладательницей трех квартир в Черкассах.

Журналисты сообщают, что Кононенко не считает удивительным получение такой квартиры, говорит - стоял на очереди и имел все права.