Спецподразделение Главного управления разведки Министерства обороны нанесло удары по месту дислокации российской станции радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщает пресс-служба ГУР.
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Там рассказали, что спецназовцы в режиме 24/7 ищут врага и работают по его тылам.
"На этот раз в поле зрения спецназовцев попала вражеская станция радиоэлектронной борьбы", – сказано в сообщении.
Несмотря на активную работу станции, украинские воины сумели подлететь прямо к ней с помощью БПЛА и нанести фатальные удары по месту дислокации, сообщили в разведке.
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