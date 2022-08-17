Спецподразделение Главного управления разведки Министерства обороны нанесло удары по месту дислокации российской станции радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщает пресс-служба ГУР.

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Там рассказали, что спецназовцы в режиме 24/7 ищут врага и работают по его тылам.

"На этот раз в поле зрения спецназовцев попала вражеская станция радиоэлектронной борьбы", – сказано в сообщении.

Несмотря на активную работу станции, украинские воины сумели подлететь прямо к ней с помощью БПЛА и нанести фатальные удары по месту дислокации, сообщили в разведке.

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Вадим Ребрина

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