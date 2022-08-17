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Спецназ ГУР с помощью дрона уничтожил российскую станцию радиоэлектронной борьбы: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
17.08.2022, 21:38
Скриншот с видео
Повторный удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Оккупанты показали последствия — видео
Повторный удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Оккупанты показали последствия — видео
Удар по Антоновскому мосту в Херсоне: российские оккупанты показали видео повреждений
Удар по Антоновскому мосту в Херсоне: российские оккупанты показали видео повреждений

Спецподразделение Главного управления разведки Министерства обороны нанесло удары по месту дислокации российской станции радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщает пресс-служба ГУР.

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Там рассказали, что спецназовцы в режиме 24/7 ищут врага и работают по его тылам.

"На этот раз в поле зрения спецназовцев попала вражеская станция радиоэлектронной борьбы", – сказано в сообщении.

Несмотря на активную работу станции, украинские воины сумели подлететь прямо к ней с помощью БПЛА и нанести фатальные удары по месту дислокации, сообщили в разведке.

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Вадим Ребрина
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БПЛА разведка рэб гур минобороны
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