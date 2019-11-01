Спецназ штурмовал офис экс-соратника Черновецкого: видео

Вчера в Киеве спецназ СБУ штурмовал офис бывшего сопредседателя фракции Блок Леонида Черновецкого в Киевсовете Дениса Комарницкого и провел там обыск. О этом сообщает УНИАН.



Обыск в Музейном переулке проходил с целью выявления доказательств хищения средств городского бюджета рядом должностных лиц КГГА, к которому, по информации в правоохранительных органах, якобы причастен народный депутат от ОПЗЖ Вадим Столар.

Фамилия Комарницкого фигурирует в деле хищения бюджетных средств КГГА, правоохранители говорят о сумме около 1 млрд грн.





В рамках этого дела в офисе его строительной компании СБУ провела обыск, во время которого работники якобы пытались сжечь документы, выбросить ноутбук и телефон.

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