Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Работники офиса пытались сжечь документы и выкинуть ноутбук и телефон

Вчера в Киеве спецназ СБУ штурмовал офис бывшего сопредседателя фракции Блок Леонида Черновецкого в Киевсовете Дениса Комарницкого и провел там обыск. О этом сообщает УНИАН.

Обыск в Музейном переулке проходил с целью выявления доказательств хищения средств городского бюджета рядом должностных лиц КГГА, к которому, по информации в правоохранительных органах, якобы причастен народный депутат от ОПЗЖ Вадим Столар.

Фамилия Комарницкого фигурирует в деле хищения бюджетных средств КГГА, правоохранители говорят о сумме около 1 млрд грн.



В рамках этого дела в офисе его строительной компании СБУ провела обыск, во время которого работники якобы пытались сжечь документы, выбросить ноутбук и телефон.

Читайте также: Снова драка: Комарницкий пришел защищать Пилипишина (видео)

Отправить:
Распечатать:
Теги: Леонид Черновецкий, денис комарницкий, штурм офиса
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Спецназ штурмовал офис экс-соратника Черновецкого: видео
Спецназ штурмовал офис экс-соратника Черновецкого: видео
Одесская область. Вандал сорвал флаг Украины и вытер ноги: видео
Одесская область. Вандал сорвал флаг Украины и вытер ноги: видео
В Прилуках штурмовали полицейский участок и жгли шины: видео
В Прилуках штурмовали полицейский участок и жгли шины: видео
Недвижимость Тигипко разрешили купить киевский бизнес центр Арена-Сити
Цены на газ для промышленности резко выросли
ТЭК Цены на газ для промышленности резко выросли
Преференции Трампа для украинского экспорта:"перемога" VS "зрада"
Мнение Преференции Трампа для украинского экспорта:"перемога" VS "зрада"
Популярное
фото/видео
Спецназ штурмовал офис экс-соратника Черновецкого: видео
Спецназ штурмовал офис экс-соратника Черновецкого: видео
Одесская область. Вандал сорвал флаг Украины и вытер ноги: видео
Одесская область. Вандал сорвал флаг Украины и вытер ноги: видео 12:45
В Прилуках штурмовали полицейский участок и жгли шины: видео
В Прилуках штурмовали полицейский участок и жгли шины: видео 12:07
Ракетный щит Украины. На юге ВСУ палят из Буков и С-300 - видео
Ракетный щит Украины. На юге ВСУ палят из Буков и С-300 - видео 11:50
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 