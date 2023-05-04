Американские самолеты F-16 нужны Украине для воздушного прикрытия, без которого россияне, в частности, могут уничтожить западную военную технику. Об этом для YouTube-канала LIGA.net сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

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По его словам, у противников поставок F-16 Украине есть разные аргументы: кто-то боится эскалации, кто-то говорит – это очень дорого.

"Самолет – это лишь платформа, применяющая различные средства поражения. Ракеты воздух-воздух, воздух-земля, противокорабельные Harpoon. Мы понимаем, что все это – миллионы, очень дорого стоит. Но чем измеряется жизнь украинцев? Чем измеряется победа?" – говорит Игнат.

Он подчеркивает, что также очень важна техника, которую поставляют западные партнеры. И танки, и артиллерия, и другие виды вооружения.

"Но без преимущества в воздухе, без воздушного прикрытия эта техника может быть уничтожена. Ну, может быть уничтожена. Мы видим пример управляемых авиабомб. Мы видим применение вражеской авиации, которая имеет существенное преимущество", – объясняет представитель ВС.

По словам Игната, воздушный терроризм со стороны россиян будет продолжаться.

"Потому как не крути – без авиации будет очень тяжело проводить как наступательные, так и оборонные действия. Так и защиту страны в будущем", – подытожил он.

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Марко Сировой

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