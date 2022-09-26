Силы спецопераций Вооруженных Сил Украины устроили засаду на российских оккупантов в лесу в Донецкой области и уничтожили экипажи трех вражеских "Тигров". Видео опубликовала пресс-служба ССО.

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Украинские спецназовцы показали видео "удачной охоты" на российские "Тигры".

Сообщается, что воины ССО устроили засаду на противника в лесном массиве Донецкой области, в ходе операции боевая группа сожгла одну боевую машину россиян и полностью уничтожила экипажи трех "Тигров".

"После проведения засады операторы ССО Украины без потерь приступили к выполнению других задач", – сообщили в ССО и напомнили оккупантам об опасности "несанкционированных прогулок" по украинским лесам.

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 26 сентября россияне потеряли около 57 200 человек убитыми, 2290 танков, 4857 боевых бронированных машин и тысячи единиц другой техники.

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Оксана Житнюк

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