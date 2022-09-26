UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Птичкопад" продолжается, минус 500 солдат врага за сутки: сводка потерь России в Украине

Цей матеріал також доступний українською
26.09.2022, 09:23
Вертолет Ка-52 ''Аллигатор'' ВКС РФ (фото — Рособоронэкспорт)

На 26 сентября ориентировочное число уничтоженного в Украине личного состава оккупационных сил России с начала полномасштабного вторжения составляет 57 200 военнослужащих. За сутки ВСУ вывели из строя еще полтысячи солдат врага, 15 танков, сбили четыре вертолета и самолет, а также сожгли десятки единиц авто- и бронетехники, пишет Генштаб.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Общие боевые потери врага с 24 февраля по 23 сентября:

личного состава — около 57 200 человек (+500 за прошедшие сутки);
танков — 2290 единиц (+15);
боевых бронированных машин — 4857 (+25);
артиллерийских систем — 1369 (+1);
РСЗО — 330 (+2);
средств ПВО — 172 (+1);
самолетов — 260 (+1);
вертолетов — 224 (+4);
автотехники и автоцистерн — 3711 (+10);
кораблей/катеров — 15 (-);
БПЛА оперативно-тактического уровня — 970 (+4);
спецтехники — ​​131 (+1);
крылатых ракет — 241 (-).

Наибольшие потери противник понес, традиционно в последние дни, на Краматорском и Донецком направлениях.

Читайте также: Украина теряет около 50 военнослужащих в день, потери РФ в пять раз больше – Зеленский

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война вертолет потери танк авиация сводка генштаб вкс рф 25 сентября
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 