"Птичкопад" продолжается, минус 500 солдат врага за сутки: сводка потерь России в Украине

На 26 сентября ориентировочное число уничтоженного в Украине личного состава оккупационных сил России с начала полномасштабного вторжения составляет 57 200 военнослужащих. За сутки ВСУ вывели из строя еще полтысячи солдат врага, 15 танков, сбили четыре вертолета и самолет, а также сожгли десятки единиц авто- и бронетехники, пишет Генштаб.

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Общие боевые потери врага с 24 февраля по 23 сентября:

личного состава — около 57 200 человек (+500 за прошедшие сутки);

танков — 2290 единиц (+15);

боевых бронированных машин — 4857 (+25);

артиллерийских систем — 1369 (+1);

РСЗО — 330 (+2);

средств ПВО — 172 (+1);

самолетов — 260 (+1);

вертолетов — 224 (+4);

автотехники и автоцистерн — 3711 (+10);

кораблей/катеров — 15 (-);

БПЛА оперативно-тактического уровня — 970 (+4);

спецтехники — ​​131 (+1);

крылатых ракет — 241 (-).

Наибольшие потери противник понес, традиционно в последние дни, на Краматорском и Донецком направлениях.

Утром 21 сентября Кремль объявил о мобилизации в России. Агрессор собирается бросить против Украины от сотен тысяч до миллиона и больше новых солдат. В некоторых регионах РФ проходят одиночные протесты против мобилизации.

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Євген Пилипенко

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