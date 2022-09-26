"Птичкопад" продолжается, минус 500 солдат врага за сутки: сводка потерь России в Украине
На 26 сентября ориентировочное число уничтоженного в Украине личного состава оккупационных сил России с начала полномасштабного вторжения составляет 57 200 военнослужащих. За сутки ВСУ вывели из строя еще полтысячи солдат врага, 15 танков, сбили четыре вертолета и самолет, а также сожгли десятки единиц авто- и бронетехники, пишет Генштаб.
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Общие боевые потери врага с 24 февраля по 23 сентября:
личного состава — около 57 200 человек (+500 за прошедшие сутки);
танков — 2290 единиц (+15);
боевых бронированных машин — 4857 (+25);
артиллерийских систем — 1369 (+1);
РСЗО — 330 (+2);
средств ПВО — 172 (+1);
самолетов — 260 (+1);
вертолетов — 224 (+4);
автотехники и автоцистерн — 3711 (+10);
кораблей/катеров — 15 (-);
БПЛА оперативно-тактического уровня — 970 (+4);
спецтехники — 131 (+1);
крылатых ракет — 241 (-).
Наибольшие потери противник понес, традиционно в последние дни, на Краматорском и Донецком направлениях.
- Утром 21 сентября Кремль объявил о мобилизации в России. Агрессор собирается бросить против Украины от сотен тысяч до миллиона и больше новых солдат. В некоторых регионах РФ проходят одиночные протесты против мобилизации.
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