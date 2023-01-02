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"Ставка на истощение". Зеленский предупредил, что атаки "шахедами" могут быть каждую ночь видео

Цей матеріал також доступний українською
02.01.2023, 21:35
Фото: пресс-служба Офиса президента
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Президент Владимир Зеленский заявил, что российские атаки дронами могут теперь происходить каждую ночь. Об этом говорится в обращении к народу в понедельник, 2 января.

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"С начала года прошло всего два дня, а счет сбитых иранских дронов над Украиной – уже более 80. И в ближайшее время это количество может возрасти, потому что в эти недели ночи могут быть довольно неспокойными. У нас есть информация, что Россия планирует длительную атаку. Ее ставка может быть на истощение наших людей, наших ПВО, нашей энергетики", – сказал он.

Он заявил, что Силы обороны намерены сделать все, чтобы террористическая тактика россиян провалилась.

Президент считает, что российскому режиму сейчас нужны мобилизационные эмоции – "что-то такое, что они хотят демонстрировать своей стране, чтобы лгать дальше, будто все у них идет "по плану"".

"Наша же задача – ежедневно давать Украине успехи, достижения, пусть небольшие, но победы над террористами и террором. Каждый сбитый дрон, каждая сбитая ракета, каждые сутки с электричеством для наших людей и минимальные графики отключений – это именно такие победы. И каждый шаг наших военных на фронте вперед, каждая сохраненная позиция – это успехи, имеющие сейчас стратегическое значение", – сказал Зеленский.

Андрій Водяний
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Владимир Зеленский шахеды война дроны
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