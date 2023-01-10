Свободный мир обладает всем необходимым, чтобы остановить российскую агрессию и привести государство-террориста к историческому поражению. Об этом заявил в видеообращении президент Владимир Зеленский.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Гарантия поражения агрессора важна не только для Украины, но и для глобальной демократии, для всех, кто ценит свободу. "Тем более это важно сейчас, когда Россия еще собирает силы для очередной эскалации", сказал Зеленский.

Президент заявил, что Украина вместе с партнерами должна сделать и делает "все, чтобы уже сейчас хозяевам России стало понятно: эскалация им не поможет. Поражение российской агрессии должно оставаться безальтернативным при всех и всем, кого и что Россия будет пытаться бросить в бой".

Зеленский сообщил, что после поездки в Вашингтон провел уже около тридцати переговоров с лидерами и представителями государств-партнеров и поблагодарил союзников за активную помощь и поддержку. "Буквально ощущается с каждым днем, как решимость мира преодолеть российскую агрессию становится все сильнее", – подчеркнул он.

Президент также сообщил, что на основании данных СБУ и Госпогранслужбы приостановил гражданство четырех нардепов – Андрей Деркача, Тараса Козака, Рената Кузьмина и Виктора Медведчука.

"Если народные избранники выбирают службу не народу Украины, а пришедшим в Украину убийцам, то и наши действия будут соответствующими. И это не последние подобные решения. Службы работают", – сказал Зеленский.

Смотрите также: "Так выглядит безумие". Зеленский прокомментировал российский штурм в Соледаре

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.