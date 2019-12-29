"Там еще остались ребята наши". Интервью с освобожденными: видео

Освобожденный сегодня в рамках обмена украинец Иван Катышев рассказал, что вместе с ним в заключении находились еще по меньшей мере пять или шесть украинских граждан.
"Там еще остались ребята наши", - сказал он, отметив, что не знает, за что их схватили террористы, потому его держали в изоляции, не позволяя общаться с людьми.
Житель Луганска Александр Данильченко, который находился в плену с февраля 2017 года, рассказал, что террористы били его и пытали до тех пор, пока не решили, что узнали от него всю интересующую их информацию. Он провел в "подвале МГБ" 15 месяцев.
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