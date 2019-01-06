Томос об автокефалии передают Православной церкви Украины - стрим

Сегодня, 6 января, Вселенский патриарх Варфоломей передаст предстоятелю новосозданной на объединительном соборе Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополиту Епифанию подписанный томос об автокефалии, провозглашающий независимость украинской церкви от России. Трансляцию ведет Радио Свобода.

Церемония передачи документа состоится в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Стамбуле (Турция). С этим указом официально завершается процедура создания в Украине независимой церкви.

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В данный момент проходит совместное богослужение Варфоломея и Епифания.

Вчера, 5 января, в Константинополе патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии для Православной церкви в Украине.