Почему Дональд Трамп атакует Владимира Зеленского и требует выборов?;

Насколько опасны для Украины тайные переговоры США и России?

Когда наконец проснется Европа?;

Может ли Китай стать планом Б для Украины?;

Почему выборы в Германии 23 февраля настолько важны?

Это темы нового выпуска формата "Климкин объясняет" на YouTube-канале LIGA.net, где экс-министр иностранных дел Павел Климкин просто и доступно анализирует актуальные события вокруг Украины и мира.

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