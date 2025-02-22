Трамп хочет разрулить Украину. Почему президент США атакует Зеленского – Климкин объясняет
- Почему Дональд Трамп атакует Владимира Зеленского и требует выборов?;
- Насколько опасны для Украины тайные переговоры США и России?
- Когда наконец проснется Европа?;
- Может ли Китай стать планом Б для Украины?;
- Почему выборы в Германии 23 февраля настолько важны?
Это темы нового выпуска формата "Климкин объясняет" на YouTube-канале LIGA.net, где экс-министр иностранных дел Павел Климкин просто и доступно анализирует актуальные события вокруг Украины и мира.
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