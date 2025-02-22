"Трамп хоче використати Україну". Чому президент США атакує Зеленського — Клімкін пояснює
- Чому Дональд Трамп атакує Володимира Зеленського і вимагає виборів?;
- Наскільки небезпечні для України таємні переговори США та Росії?;
- Коли нарешті прокинеться Європа?;
- Чи може Китай стати планом Б для України?;
- Чому вибори в Німеччині 23 лютого настільки важливі?.
Це теми нового випуску формату "Клімкін пояснює" на YouTube-каналі LIGA.net, де ексміністр закордонних справ Павло Клімкін просто і доступно аналізує актуальні події навколо України та у світі.
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