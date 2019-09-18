Трансляция заседания Рады: антикорсуд, импичмент и ГБР - видео

Сегодня, 18 сентября, Верховная Рада проводит пленарное заседание, на котором депутаты рассматривают постановление об отмене "свежего" закона о порядке импичмента президента и начале "нормальной" работы Антикоррупционного суда.

Также будет рассмотрен законопроект Владимира Зеленского о правках в закон о Госбюро расследований насчет усиления роли директора ГБР.

Еще один важный проект закона на рассмотрении в Раде - о процедурных моментах назначения/увольнения членов Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

Какие еще законопроекты и в каком чтении будут рассматривать нардепы, можно почитать здесь.