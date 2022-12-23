Российские террористы обстреляли Херсон фосфорными боеприпасами, применение которых вблизи и внутри населенных пунктов запрещено Женевской конвенцией. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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"Российские войска продолжают терроризировать Херсон после того, как его освободили ВСУ. Каждый день город обстреливают из реактивной и ствольной артиллерии. Сегодня же, 23 декабря, оккупанты нанесли удар по городу применяя фосфорные боеприпасы", – говорится в сообщении.

"Россияне и дальше продолжают подтверждать свое реноме террористов, атакуя гражданское население", – добавили в ЦНС.

О том, что делать при поражении фосфорными бомбами, – на сайте Центра.

Российские оккупанты ежедневно обстреливают Херсон, из-за чего часть города может остаться без света, воды и отопления — власти призвали жителей эвакуироваться.

Вадим Ребрина

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