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Центр нацсопротивления: Оккупанты обстреляли Херсон фосфорными бомбами – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
23.12.2022, 20:32
Скриншот с видео
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Российские террористы обстреляли Херсон фосфорными боеприпасами, применение которых вблизи и внутри населенных пунктов запрещено Женевской конвенцией. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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"Российские войска продолжают терроризировать Херсон после того, как его освободили ВСУ. Каждый день город обстреливают из реактивной и ствольной артиллерии. Сегодня же, 23 декабря, оккупанты нанесли удар по городу применяя фосфорные боеприпасы", – говорится в сообщении.

"Россияне и дальше продолжают подтверждать свое реноме террористов, атакуя гражданское население", – добавили в ЦНС.

О том, что делать при поражении фосфорными бомбами, – на сайте Центра.

  • Российские оккупанты ежедневно обстреливают Херсон, из-за чего часть города может остаться без света, воды и отопления — власти призвали жителей эвакуироваться.
Вадим Ребрина
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фосфор война Херсон
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