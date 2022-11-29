Спецы СБУ из Центра специальных операций "Альфа" показали на видео с дрона, как они уничтожают минометным огнем укрепленные блиндажи россиян, казарму и полевой склад боеприпасов.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Россияне пытаются запугать нас темнотой, а мы зажигаем фейерверки на их позициях", – прокомментировали авторы видео.
- По данным Генштаба, 28 ноября ВСУ сбили два вражеских самолета и уничтожили 480 российских оккупантов.
Смотрите также: ССО уничтожили наблюдательный пункт россиян под Бахмутом их же ракетами – видео
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев • Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев • Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев • Ligamedia
Керівник відділу нативної рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии