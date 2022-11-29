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ЦСО "Альфа" показали ювелирное уничтожение склада боеприпасов и позиций оккупантов – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
29.11.2022, 22:34
Фото - скриншот из видео СБУ
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Появилось видео подрыва моста на Каховской ГЭС
Появилось видео подрыва моста на Каховской ГЭС

Спецы СБУ из Центра специальных операций "Альфа" показали на видео с дрона, как они уничтожают минометным огнем укрепленные блиндажи россиян, казарму и полевой склад боеприпасов.

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"Россияне пытаются запугать нас темнотой, а мы зажигаем фейерверки на их позициях", – прокомментировали авторы видео.

Смотрите также: ССО уничтожили наблюдательный пункт россиян под Бахмутом их же ракетами – видео

Сергій Бережний
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сбу цсо альфа
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