Спецы СБУ из Центра специальных операций "Альфа" показали на видео с дрона, как они уничтожают минометным огнем укрепленные блиндажи россиян, казарму и полевой склад боеприпасов.

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"Россияне пытаются запугать нас темнотой, а мы зажигаем фейерверки на их позициях", – прокомментировали авторы видео.

По данным Генштаба, 28 ноября ВСУ сбили два вражеских самолета и уничтожили 480 российских оккупантов.

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Сергій Бережний

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