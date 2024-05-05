Президент Владимир Зеленский в пасхальном поздравлении заявил, что Украина не собирается капитулировать перед Россией.

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"Украинцы встают на колени только в молитве. И никогда – перед захватчиками и оккупантами", – сказал Зеленский.



Президент добавил, что Бог защищает Украину руками солдат Сил обороны, а российскую армию назвал демонами.

"Библия учит нас любви к ближнему. А настоящее показало нам истинное значение этого слова. Когда даже за сотни километров друг от друга мы поддерживаем и помогаем друг другу. Защищаем друг друга. Молимся друг за друга. Когда все мы стали друг другу ближе, друг другу ближними. А бывший сосед, постоянно набивавшийся нам в братья, для нас далёк на веки. Он нарушил все заповеди, пожелал наш дом, пришел нас убивать. Мир видит это. Бог это знает. И мы верим: у Бога на плече – шеврон с украинским флагом. Так что с таким союзником жизнь точно победит смерть", — сказал президент.

Зеленский предложил украинцам объединиться в совместной молитве за всех бойцов, которые встречают Пасху в окопах и на позициях и "сдерживают демонов" на всех направлениях.

4 мая в вечернем обращении Зеленский заявил, что "сумасшедший" Путин не хочет мира.