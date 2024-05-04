"Владеем всеми аспектами ситуации". Зеленский заслушал доклады Сырского и Буданова

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что 4 мая заслушал доклады главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Александра Сырского и начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова.

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По словам главы государства, главком доложил именно относительно украинских фронтовых позиций, конкретных действий подразделений, конкретных направлений.

"Был также сегодня и доклад руководителя ГУР Кирилла Буданова. Владеем всеми аспектами ситуации сейчас", – сообщил он.

Зеленский затронул и тему Глобального саммита мира в июне. Он подчеркнул, что мероприятие "состоятся и должно стать успешным, как бы его ни пытались сорвать".

"Путин не хочет мира, он сумасшедший, и каждый день его государство делает что-то, чтобы это доказать. И чтобы преодолеть это зло, чтобы преодолеть войну, нам нужно максимальное единство мира. Вместе достигаем результатов", – заявил президент.

Ранее в этом же обращении Зеленский сообщил, что бойцы 110-й отдельной механизированной бригады сбили российский штурмовик Су-25 в Донецкой области.

4 мая Россия нанесла удар по Харькову, в результате чего ранения получили шесть человек. Чуть раньше под ракетный удар захватчиков попала Одесса – там повреждена гражданская инфраструктура, глава ОВА Кипер писал о трех пострадавших.

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