"Володіємо всіма аспектами ситуації". Зеленський заслухав доповіді Сирського і Буданова

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський повідомив, що 4 травня заслухав доповіді головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського та начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова.

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За словами глави держави, головком доповів саме щодо українських фронтових позицій, конкретних дій підрозділів, конкретних напрямків.

"Була також сьогодні й доповідь керівника ГУР Кирила Буданова. Володіємо всіма аспектами ситуації зараз", – повідомив він.

Зеленський торкнувся і теми Глобального саміту миру в червні. Він наголосив, що захід "відбудеться і має стати успішним, хоч би як його намагалися зірвати".

"Путін не хоче миру, він божевільний, і кожного дня його держава робить щось, щоб це довести. І щоб подолати це зло, щоб подолати війну, нам потрібна максимальна єдність світу. Разом досягаємо результатів", – заявив президент.

Раніше у цьому ж зверненні Зеленський повідомив, що бійці 110-ї окремої механізованої бригади збили російський штурмовик Су-25 на Донеччині.

4 травня Росія завдала удару по Харкову, внаслідок чого поранень дістали шестеро людей. Трохи раніше під ракетний удар загарбників потрапила Одеса – там пошкоджена цивільна інфраструктура, голова ОВА Кіпер писав про трьох постраждалих.

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