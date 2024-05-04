"Володіємо всіма аспектами ситуації". Зеленський заслухав доповіді Сирського і Буданова
Президент Володимир Зеленський повідомив, що 4 травня заслухав доповіді головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського та начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова.
За словами глави держави, головком доповів саме щодо українських фронтових позицій, конкретних дій підрозділів, конкретних напрямків.
"Була також сьогодні й доповідь керівника ГУР Кирила Буданова. Володіємо всіма аспектами ситуації зараз", – повідомив він.
Зеленський торкнувся і теми Глобального саміту миру в червні. Він наголосив, що захід "відбудеться і має стати успішним, хоч би як його намагалися зірвати".
"Путін не хоче миру, він божевільний, і кожного дня його держава робить щось, щоб це довести. І щоб подолати це зло, щоб подолати війну, нам потрібна максимальна єдність світу. Разом досягаємо результатів", – заявив президент.
Раніше у цьому ж зверненні Зеленський повідомив, що бійці 110-ї окремої механізованої бригади збили російський штурмовик Су-25 на Донеччині.
- 4 травня Росія завдала удару по Харкову, внаслідок чого поранень дістали шестеро людей. Трохи раніше під ракетний удар загарбників потрапила Одеса – там пошкоджена цивільна інфраструктура, голова ОВА Кіпер писав про трьох постраждалих.
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