Президент Володимир Зеленський у великодньому привітанні заявив, що Україна не збирається капітулювати перед Росією.

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"Українці стають на коліна лише у молитві. І ніколи – перед загарбниками й окупантами", – сказав Зеленський.



Президент додав, що Бог захищає Україну руками солдатів Сил оборони, а російську армію назвав демонами.

"Біблія вчить нас любові до ближнього. А сьогодення показало нам справжнє значення цього слова. Коли навіть за сотні кілометрів одне від одного ми підтримуємо й допомагаємо одне одному. Захищаємо одне одного. Молимось одне за одного. Коли всі ми стали одне одному ближчими, одне одному ближніми. А колишній сусід, що постійно набивався нам у брати, для нас далекий на віки. Він порушив всі заповіді, зажадав наш дім, прийшов нас убивати. Світ бачить це. Бог знає це. І ми віримо: у Бога на плечі – шеврон з українським прапором. Тож із таким союзником життя точно переможе смерть", – сказав президент.



Зеленський запропонував українцям об'єднатися у спільній молитві за всіх бійців, які зустрічають Великдень в окопах і на позиціях та "стримують демонів" на всіх напрямках.

4 травня у вечірньому зверненні Зеленський заявив, що "божевільний" Путін не хоче миру.