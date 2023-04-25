Украинские защитники показали видео "зачистки" траншей российских оккупантов ударными дронами на Бахмутском направлении. Видео опубликовала рота ударных дронов "Ахиллес" 92 отдельной механизированной бригады.
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"Рота ударных БпАк (беспилотных авиационных комплексов. – Ред.) продолжает зачистку траншей врага на Бахмутском направлении. Работаем дальше!" – говорится в сообщении.
Один из бойцов прокомментировал: "Сейчас такое время – у каждого своя рыбалка".
- Командующий Сухопутными войсками Сырский заявил, что оккупация Бахмута даст россиянам возможность наступать на Северск и Краматорск, и российская пропаганда представляет бои за Бахмут как вторую "битву за Сталинград".
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