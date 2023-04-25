Бойцы роты "Гонор" батальона "Волков Да Винчи" 67-й отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины показали, как зачищают от оккупантов посадку неподалеку от "дороги жизни" на Бахмут. Видео опубликовал лидер "Гонора" Сергей Филимонов.
Украинские воины обнаружили позиции захватчиков, на которых находилось около шести-восьми бойцов российской государственной террористической организации Группа Вагнера. Сначала по позиции отработала артиллерия, после чего ВСУ пошли на зачистку.
В конце видео один из бойцов "Гонора" демонстрирует кадры с ликвидированными оккупантами.
Филимонов отмечает, что демонстрируется "та же посадка", ссылаясь на видео, опубликованное на прошлой неделе. Тогда он написал, что его бойцы отбили и выдержали посадку в 500 метрах у последней дороги на Бахмут.
Видео содержит нецензурную лексику.
- 11 апреля 2023 года представитель Восточной группировки войск Череватый предположил, что "вагнеровцев" может хватить в Бахмуте еще на два месяца.
- Недавно генерал Сырский снова побывал в районе Бахмута и заявил, что украинские воины своими действиями истощили "вагнеровцев", поэтому враг вынужден привлекать к боям спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения.
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