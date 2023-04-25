Бойцы роты "Гонор" батальона "Волков Да Винчи" 67-й отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины показали, как зачищают от оккупантов посадку неподалеку от "дороги жизни" на Бахмут. Видео опубликовал лидер "Гонора" Сергей Филимонов.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Украинские воины обнаружили позиции захватчиков, на которых находилось около шести-восьми бойцов российской государственной террористической организации Группа Вагнера. Сначала по позиции отработала артиллерия, после чего ВСУ пошли на зачистку.

В конце видео один из бойцов "Гонора" демонстрирует кадры с ликвидированными оккупантами.

Филимонов отмечает, что демонстрируется "та же посадка", ссылаясь на видео, опубликованное на прошлой неделе. Тогда он написал, что его бойцы отбили и выдержали посадку в 500 метрах у последней дороги на Бахмут.

Видео содержит нецензурную лексику.

11 апреля 2023 года представитель Восточной группировки войск Череватый предположил, что "вагнеровцев" может хватить в Бахмуте еще на два месяца.

Недавно генерал Сырский снова побывал в районе Бахмута и заявил, что украинские воины своими действиями истощили "вагнеровцев", поэтому враг вынужден привлекать к боям спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения.

Читайте также: Россия бросила на Бахмут опытных бойцов, "снарядного голода" у них нет: репортаж пограничников

Мілана Головань

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.