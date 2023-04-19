Бойцы роты "Гонор" батальона "Волков Да Винчи" 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ отразили одну из атак российских оккупантов под Бахмутом. Видео опубликовано в YouTube.
В ролике показано, как 11 апреля 2023 года бойцы Вооруженных Сил Украины дают отпор наемникам государственной террористической организации Группы Вагнера, которые пытаются штурмовать их позиции.
Оккупанты применяют огнестрельное оружие, гранаты и накрывают защитников артиллерией, однако ВСУ удается отразить наступление врага. Воины боролись за последнюю дорогу в Бахмут.
"Волки Да Винчи отбили и выдержали посадку в 500 метров, которая обеспечивает последнюю дорогу в Бахмут. Одним батальоном", – написал в Twitter лидер "Гонора" Сергей Филимонов.
По его словам, видео не передает и 10-й части происходящего.
"Ребята пережили самый большой артобстрел, который я видел", – отметил он.
Видео содержит нецензурную лексику.
- 10 апреля 2023 года генерал Сырский побывал в районе Бахмута и заявил, что украинские воины своими действиями истощили вагнеровцев, поэтому враг вынужден привлекать к боям спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения.
- 18 апреля сообщалось, что в Бахмуте идут кровавые уличные бои, ВСУ не пускают россиян в сторону Часового Яра и Константиновки.
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