Бойцы роты "Гонор" батальона "Волков Да Винчи" 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ отразили одну из атак российских оккупантов под Бахмутом. Видео опубликовано в YouTube.

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В ролике показано, как 11 апреля 2023 года бойцы Вооруженных Сил Украины дают отпор наемникам государственной террористической организации Группы Вагнера, которые пытаются штурмовать их позиции.

Оккупанты применяют огнестрельное оружие, гранаты и накрывают защитников артиллерией, однако ВСУ удается отразить наступление врага. Воины боролись за последнюю дорогу в Бахмут.

"Волки Да Винчи отбили и выдержали посадку в 500 метров, которая обеспечивает последнюю дорогу в Бахмут. Одним батальоном", – написал в Twitter лидер "Гонора" Сергей Филимонов.

По его словам, видео не передает и 10-й части происходящего.

"Ребята пережили самый большой артобстрел, который я видел", – отметил он.

Видео содержит нецензурную лексику.

10 апреля 2023 года генерал Сырский побывал в районе Бахмута и заявил, что украинские воины своими действиями истощили вагнеровцев, поэтому враг вынужден привлекать к боям спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения.

18 апреля сообщалось, что в Бахмуте идут кровавые уличные бои, ВСУ не пускают россиян в сторону Часового Яра и Константиновки.

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Мілана Головань

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