У Офиса президента проходит акция памяти Гандзюк: видео

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В начале мероприятия перед его участниками выступил отец Екатерины Гандзюк

В Киеве, возле Офиса президента проходит акция памяти активистки Екатерины Гандзюк, которая умерла год назад в результате нападения с использованием кислоты.

На данный момент, по информации Укринформа, в акции принимают участие более 500 человек. Люди продолжают прибывать.

В начале мероприятия перед его участниками выступил отец Екатерины Гандзюк. Он возмутился тем, что до сих пор заказчики преступления против его дочери не наказаны.

Сейчас активисты на установленном перед ОП экране смотрят документальный фильм о Гандзюк. После этого, по словам организаторов, акция продолжится.

4 ноября в 40 городах Украины и мира пройдут акции "Год без Кати" с требованием наказать виновных в нападении на активистку.

Также акции пройдут в Варшаве, Париже, Берлине и Карлсруе, Риме, Брюсселе, Раковнике, Тель-Авиве, Брно, Вене, Чикаго, Нью-Йорке, Айове, Бостоне и Силиконовой долине, в Эстонии и Канаде.

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Теги: банковая, активист, Екатерина Гандзюк, офис президента
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