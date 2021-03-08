В Киеве прошел Марш женщин под лозунгом "У пандемии женское лицо". Участницы требовали ратификации Стамбульской конвенции, безопасных условий работы во время эпидемии COVID-19 и расследования насилия со стороны ультраправых организаций. Видеотрансляцию вело hromadske.
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Марш начался в 13:00 и официально закончился после 14:00. Участницы прошли от Михайловской до Почтовой площади. По оценке журналистки Hromadske, в акции приняли участие не менее 1000 человек, корреспондент Радио Свобода – несколько тысяч.
Одновременно акцию против марша проводила консервативная организация Традиция и порядок, один из ее участников был задержан полицией за попытку помешать участницам марша спуститься в метро, сообщает НВ.
По сообщению hromadske, два человека пытались атаковать Марш женщин, пытаясь спровоцировать драку, но их быстро задержала полиция:
Двоє людей атакували Марш жінок у Києві, намагаючись спровокувати бійку, але поліція їх швидко затримала— hromadske (@HromadskeUA) March 8, 2021
Відео: Катерина Набережна pic.twitter.com/2kc6RdMjtZ
Требования Марша женщин были опубликованы на страницы мероприятия в Facebook:
– ратификация Стамбульской конвенции о предотвращении и борьбе с насилием против женщин;
– прекращение урезания социальных гарантий для тех, кто потерял работу;
– создание безопасных условий работы для женщин, которые заняты в сферах с высоким риском заражения COVID-19;
– обеспечение доступа ко всем медицинским и профилактическим услугам;
– открытие государственных шелтеров в различных регионах Украины для женщин, которые подвергаются домашнему насилию;
– справедливое расследование случаев насилия со стороны ультраправых организаций.
- В январе 2020 года лидер партии Слуга народа Александр Корниенко назвал очень низкими перспективы ратификации Стамбульской конвенции.
- Требование ратифицировать ее было основным на Марше женщин и в прошлом году.
Видео: hromadske
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