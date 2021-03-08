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"У пандемии женское лицо". В Киеве прошел Марш женщин: видео видео

08.03.2021, 15:45
Марш женщин в Киеве 8 марта 2021 года (Фото – скриншот из видео Hromadske, Youtube)
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В Киеве прошел Марш женщин под лозунгом "У пандемии женское лицо". Участницы требовали ратификации Стамбульской конвенции, безопасных условий работы во время эпидемии COVID-19 и расследования насилия со стороны ультраправых организаций. Видеотрансляцию вело hromadske.

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Марш начался в 13:00 и официально закончился после 14:00. Участницы прошли от Михайловской до Почтовой площади. По оценке журналистки Hromadske, в акции приняли участие не менее 1000 человек, корреспондент Радио Свобода – несколько тысяч.

Одновременно акцию против марша проводила консервативная организация Традиция и порядок, один из ее участников был задержан полицией за попытку помешать участницам марша спуститься в метро, сообщает НВ.

По сообщению hromadske, два человека пытались атаковать Марш женщин, пытаясь спровоцировать драку, но их быстро задержала полиция:

Требования Марша женщин были опубликованы на страницы мероприятия в Facebook:

– ратификация Стамбульской конвенции о предотвращении и борьбе с насилием против женщин;

– прекращение урезания социальных гарантий для тех, кто потерял работу;

– создание безопасных условий работы для женщин, которые заняты в сферах с высоким риском заражения COVID-19;

– обеспечение доступа ко всем медицинским и профилактическим услугам;

– открытие государственных шелтеров в различных регионах Украины для женщин, которые подвергаются домашнему насилию;

– справедливое расследование случаев насилия со стороны ультраправых организаций.

СПРАВКА. Стамбульская конвенция – международное соглашение Совета Европы против насилия в отношении женщин и насилия в семье. Она подписана 46 странами и Европейским Союзом. Украина присоединилась к ней в 2011 году, но конвенция до сих пор не ратифицирована Радой.

Видео: hromadske

Денис Юдин
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Марш женщин Стамбульская конвенция киев права человека 8 марта феминизм
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