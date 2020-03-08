В Марше женщин в Киеве приняли участие две тысячи человек: фото, видео

В Киеве прошел Марш женщин, главным требованием которого была ратификация Стамбульской конвенции о предотвращении домашнего насилия и насилия против женщин.

Участники акции держали плакаты с надписями "Место женщин - во власти ", "Уважение - лучший подарок", " Нас вдохновляет феминизм". Они собрались на Михайловской площади и оттуда прошли до Почтовой.

«Мы не будем больше терпеть высокомерие, пренебрежение, сексизм, сексуальную объективацию и насилие. Наши потребности - это неотъемлемые права человека», - говорится на Facebook-странице организаторов акции.

«Мы выступаем против ультраправого, домашнего, сексуального, экономического, психологического и любого другого насилия». - пояснили организаторы марша.

Контракцию организовали ряд правых организаций, таких как Традиция и порядок и Правый сектор. Они назвали свое мероприятие Марш против абортов и призывали полностью запретить аборты в Украине. На акции выступил лидер партии Братство Дмитрий Корчинский.

По данным полиции, в Марше женщин приняли участие около 2000 человек. Общественный порядок обеспечивали 500 полицейских и нацгвардейцев. Столкновений и провокаций, по информации правоохранителей, допущено не было.

Стамбульская конвенция - международное соглашение Совета Европы против насилия в отношении женщин и насилия в семье. Она подписана 46 странами и Европейским Союзом. Украина присоединилась к ней в 2011 году, но конвенция до сих пор не ратифицирована Радой.

22 января лидер партии Слуга народа Александр Корниенко назвал "очень низкими" перспективы ратификации Верховной Радой Стамбульской конвенции.