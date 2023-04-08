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Украина получит от Польши больше Rosomak, чем ожидалось: 100 сейчас, 100 позже – Зеленский видео

Цей матеріал також доступний українською
08.04.2023, 21:33
Видео: Офис президента
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Украина получит от Польши 200 колесных бронетранспортеров Rosomak – 100 сейчас и 100 позже. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

Он подчеркнул, что Польша выполнила все задекларированное по танкам: они уже в Украине, в частности Leopard.

"Есть новые договоренности по БМП – более сотни машин. По бронетранспортерам Rosomak – 200 машин. Сейчас 100 и 100 позднее. Еще самоходные минометы, дополнительные ракеты, МиГи", – рассказал Зеленский.

Также он отметил, что Украина и Польша заключили договоренности по восстановлению Харьковской области.

СПРАВКА. Rosomak – польский четырехосный колесный бронетранспортер, разработанный компанией Rosomak SA. "Росомахи" с улучшенной броней использовались в Афганистане в 2008 году, где показали устойчивость к попаданию ракет с РПГ-7.

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Оксана Житнюк
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