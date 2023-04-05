Польша передала Украине четыре МиГ-29, четыре в процессе, готова дать еще шесть – Дуда

Польша уже передала в распоряжение Вооруженных Сил Украины четыре МиГ-29, еще четыре – в процессе передачи, плюс Варшава готова передать Киеву еще шесть самолетов. Об этом сказал президент Польши Анджей Дуда во время совместной пресс-конференции с президентов Владимиром Зеленским.

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"Польша передала четыре МиГ-29 на протяжении последних нескольких месяцев в распоряжение ВСУ. Четыре МиГ-29 передаются сейчас – дополнительные. То есть уже передано восемь. Мы готовы еще передать шесть, которые сейчас готовятся для этого. Они могут быть переданы достаточно быстро", – сказал президент Польши.

Дуда добавил, что у Польши есть еще самолеты МиГ, которые были модернизированы и доведены до стандартов НАТО, в частности, в вопросах связи. Эти истребители используют для реализации наблюдательных миссии в рамках Альянса.

"Эти МиГи будут нам еще нужны до момента, когда они будут освобождаться – когда в наше распоряжение будут поступать новые самолеты, как FA-50, которые мы получим из Южной Кореи, и надеемся на самолеты F-35", – сказал Дуда.

Он сказал, что для передачи этих МиГ Украине Польша должна будет получить согласие союзников, потому что после модернизации на эти самолеты установлено оборудование, переданное США, – поэтому должны будут выполнены определенные формальности.

В ВСУ утверждают, что поставки МиГ-29 помогут Украине с поддержкой текущих возможностей, но для перелома на фронте нужны более современные самолеты.

4 апреля 2023 года Украина получила несколько польских самолетов МиГ-29.

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Наталія Медведєва

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