Украинская армия сбила новейший российский беспилотник – видео

Украинские военные сбили новейший российский беспилотник "Орион". Об этом сообщают Командование Воздушных Сил ВСУ и Генштабе ВСУ.

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Представитель ВС отметил, что "Орлан-30" был уничтожен 7 апреля.

"Это новейший беспилотник оккупантов, который может быть использован как ударная единица – то есть он может нести ракетное вооружение, корректируемые бомбы и другие боеприпасы", – сказал он.

В Генштабе добавили, что "Орион" – это средневысотный БПЛА большой длительности полета. Он предназначен для визуальной, радиолокационной или радиотехнической разведки. На него можно установить четыре боеприпаса.

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Кроме того, украинские военные сбили экспериментальный модифицированный беспилотник "Орлан-30", сообщают в Генштабе ВСУ.

В Воздушных силах подытожили: за 8 апреля зенитные ракетные войска сбили крылатую ракету, БПЛА, один вертолет, еще один вертолет сбили в зоне операции объединенных сил.

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Марк Сировой

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