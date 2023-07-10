Венгерская авиакомпания Wizz Air высадила с самолета украинского ветерана в аэропорту Тель-Авива и впоследствии публично извинилась, в то же время назвав такое решение "необходимым". Спикер МИД Олег Николенко заявил, что ведомство хочет разобраться в этой ситуации.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В соцсетях распространилось видео с мужчиной, который не мог сидеть на своем месте в самолете из-за протеза ноги. Впоследствии появилось сообщение о его высадке с рейса Тель-Авив-Варшава в израильском аэропорту. На это обратили внимание журналисты.

По данным The Jerusalem Post, в аэропорту Тель-Авива принудительно высадили из самолета потерявшего на войне ногу украинского ветерана. Издание отметило, что мужчина возвращался в Украину после лечения в Израиле.

В Wizz Air извинились за этот эпизод, однако подчеркнули, что их решение было "необходимым", поскольку якобы принято "с учетом безопасности пассажира".

"Если есть какие-либо признаки того, что пассажир имеет заболевание, которое может поставить его жизнь под угрозу во время полета, мы обязаны отказать ему в посадке. В этом случае это было тяжелое, но необходимое решение, принятое ввиду безопасности пассажира", – утверждают представители авиакомпании.

Николенко отметил, что формальные обращения в МИД не поступали, и призвал украинского ветерана выйти на связь с министерством или посольством Украины в Израиле.

Он также добавил, что его огорчил этот инцидент и ведомство хочет разобраться в ситуации.

17 апреля 2023 года в Украине впервые была проведена операция по вживлению протеза прямо в кость.

Смотрите также: В аэропорту Молдовы иностранец, которого не пустили в страну, убил двух человек. Он обезврежен

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.