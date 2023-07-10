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Украинского военного с протезом высадили из самолета в Израиле. У Кулебы хотят разбираться видео

Цей матеріал також доступний українською
10.07.2023, 17:17
Wizz Air (Фото: ЕРА)
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Венгерская авиакомпания Wizz Air высадила с самолета украинского ветерана в аэропорту Тель-Авива и впоследствии публично извинилась, в то же время назвав такое решение "необходимым". Спикер МИД Олег Николенко заявил, что ведомство хочет разобраться в этой ситуации.

В соцсетях распространилось видео с мужчиной, который не мог сидеть на своем месте в самолете из-за протеза ноги. Впоследствии появилось сообщение о его высадке с рейса Тель-Авив-Варшава в израильском аэропорту. На это обратили внимание журналисты.

По данным The Jerusalem Post, в аэропорту Тель-Авива принудительно высадили из самолета потерявшего на войне ногу украинского ветерана. Издание отметило, что мужчина возвращался в Украину после лечения в Израиле.

В Wizz Air извинились за этот эпизод, однако подчеркнули, что их решение было "необходимым", поскольку якобы принято "с учетом безопасности пассажира".

"Если есть какие-либо признаки того, что пассажир имеет заболевание, которое может поставить его жизнь под угрозу во время полета, мы обязаны отказать ему в посадке. В этом случае это было тяжелое, но необходимое решение, принятое ввиду безопасности пассажира", – утверждают представители авиакомпании.

Николенко отметил, что формальные обращения в МИД не поступали, и призвал украинского ветерана выйти на связь с министерством или посольством Украины в Израиле.

Он также добавил, что его огорчил этот инцидент и ведомство хочет разобраться в ситуации.

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Милана Головань
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