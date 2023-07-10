Угорська авіакомпанія Wizz Air висадила з літака українського ветерана в аеропорту Тель-Авіва та згодом публічно попросила вибачення, водночас назвавши таке рішення "необхідним". Речник МЗС Олег Ніколенко заявив, що відомство хоче розібратися у цій ситуації.

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У соцмережах поширилося відео з чоловіком, який не міг сидіти на своєму місці у літаку через протез ноги. Згодом з'явилося повідомлення, що його висадили з рейса Тель-Авів-Варшава в ізраїльському аеропорту. На це звернули увагу журналісти.

За даними The Jerusalem Post, в аеропорту Тель-Авіва примусово висадили з літака українського ветерана, який втратив ногу на війні. Видання зазначило, що чоловік повертався до України після лікування в Ізраїлі.

У Wizz Air перепросили за цей епізод, проте наголосили, що їхнє рішення було "необхідним", оскільки начебто ухвалене "з огляду на безпеку пасажира".

"Якщо є будь-які ознаки того, що пасажир має захворювання, яке може поставити його життя під загрозу під час польоту, ми зобов’язані відмовити йому в посадці. У цьому випадку це було важке, але необхідне рішення, прийняте з огляду на безпеку пасажира", – стверджують представники авіакомпанії.

Ніколенко зауважив, що формальних звернень до МЗС не надходило, і закликав українського ветерана вийти на зв'язок із міністерством чи посольством України в Ізраїлі.

Він також додав, що його засмутив цей інцидент і відомство хоче розібратися у ситуації.

17 квітня 2023 року в Україні вперше провели операцію із вживлення протеза прямо у кістку.

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