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У аеропорту Молдови іноземець, якого не пустили до країни, вбив двох людей. Його знешкоджено

Этот материал также доступен на русском
30.06.2023, 18:34
У аеропорту Молдови іноземець, якого не пустили до країни, вбив двох людей. Його знешкоджено - Фото
Фото - МВД Молдовы
доповнено

В аеропорту Кишинева один із пасажирів влаштував стрілянину, людей евакуювали. Про це повідомляє місцеве видання Newsmaker із посиланням на прессекретаря генінспекторату поліції Діану Фетко.

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За словами представниці поліції, персонал та пасажирів аеропорту евакуювали з будівлі після того, як почалися постріли.

За даними правоохоронців, вогнепальну зброю застосував іноземець, якому заборонили в'їзд до Молдови. Відомо про двох постраждалих, у ситуацію втрутився батальйон спецпризначення FULGER.

Через інцидент в аеропорту затримуються всі рейси, заплановані на 30 червня.

МЗС України відстежує ситуацію в аеропорту Кишинева та з'ясовує можливе перебування там українців.

Пізніше стало відомо, що бійцям FULGER вдалося знешкодити агресора – він отримав поранення, йому надають медичну допомогу.

ДОПОВНЕНО О 18:50. Уряд Молдови повідомив, що іноземець відібрав у прикордонника пістолет і смертельно поранив двох людей.

  • 17 квітня 2023 року глава Татарстану Рустам Мініханов поскаржився, що влада Молдови відмовила йому у в'їзді в країну, він записав відео із салону літака. У прикордонній поліції Молдови наголосили, що він не мав достатніх підстав для в'їзду в країну.
  • 27 квітня прем'єр Молдови повідомив, що влада має непублічний "чорний список" росіян, яким заборонено в'їзд до країни.

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Оксана Житнюк
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