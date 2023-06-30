У аеропорту Молдови іноземець, якого не пустили до країни, вбив двох людей. Його знешкоджено
В аеропорту Кишинева один із пасажирів влаштував стрілянину, людей евакуювали. Про це повідомляє місцеве видання Newsmaker із посиланням на прессекретаря генінспекторату поліції Діану Фетко.
За словами представниці поліції, персонал та пасажирів аеропорту евакуювали з будівлі після того, як почалися постріли.
За даними правоохоронців, вогнепальну зброю застосував іноземець, якому заборонили в'їзд до Молдови. Відомо про двох постраждалих, у ситуацію втрутився батальйон спецпризначення FULGER.
Через інцидент в аеропорту затримуються всі рейси, заплановані на 30 червня.
МЗС України відстежує ситуацію в аеропорту Кишинева та з'ясовує можливе перебування там українців.
Пізніше стало відомо, що бійцям FULGER вдалося знешкодити агресора – він отримав поранення, йому надають медичну допомогу.
ДОПОВНЕНО О 18:50. Уряд Молдови повідомив, що іноземець відібрав у прикордонника пістолет і смертельно поранив двох людей.
- 17 квітня 2023 року глава Татарстану Рустам Мініханов поскаржився, що влада Молдови відмовила йому у в'їзді в країну, він записав відео із салону літака. У прикордонній поліції Молдови наголосили, що він не мав достатніх підстав для в'їзду в країну.
- 27 квітня прем'єр Молдови повідомив, що влада має непублічний "чорний список" росіян, яким заборонено в'їзд до країни.
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