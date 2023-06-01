Зеленський про війська РФ в Придністров'ї: Захочуть жити – підуть. Таксі я їм не викликатиму

Президент Володимир Зеленський не виключає допомоги Молдові з боку України й інших держав у процесі деокупації Придністров’я. Про це він сказав на брифінгу в Молдові під час другої зустрічі Європейської політичної спільноти.

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Журналістка запитала Зеленського, як саме, на його думку, російські війська будуть виведені з окупованої території Молдови.

"Я не знаю, чи знадобиться допомога інших партнерів. Напевно, в цій ситуації і Румунія, і близькі наші партнери у цьому сенсі можемо говорити разом. Можливо, Молдова захоче залучити ще якісь держави. Але точно Україна відіграватиме одну з головних ролей, бо у нас [спільний] кордон. А стосовно того, що робити з тими, хто там, з військами? Ну, вони захочуть жити – підуть", – сказав Зеленський.

Журналістка перепитала його щодо участі України у цьому процесі, на що президент сказав: "В якому сенсі? Не думаймо, таксі я їм не замовлятиму. Знайдеться шлях. Той, хто хоче жити, завжди знаходить вихід".

Журналістка також запитала Зеленського, чи ініціюватиме Україна перегляд проєкту "5+2" щодо процесу придністровського врегулювання.

"Ви бачите життя в проєкті "5+2"? Ви бачите результат? Чи переглядатимемо ми щось…? Для чого говорити про проєкт, який неживий? Я не бачу сенсу про це говорити. Треба говорити з позиції сильної держави, держави-переможця, яка відвоювала свою землю", – сказав Зеленський.

ДОВІДКА. У формат "5+2" входять представники сторін, посередників та спостерігачів у переговорному процесі – Молдови, Придністров'я, ОБСЄ, Росії, України, Євросоюзу та США. Метою переговорів було визначено "вироблення параметрів всеосяжного врегулювання на основі суверенітету та територіальної цілісності" Молдови в межах її міжнародно визнаних кордонів, з "особливим статусом" для Придністров'я в межах Молдови.

Зеленський вважає, що якщо Росія не програє у війні проти України, то її подальша агресія проти країн, які раніше були у складі Радянського Союзу, не припиниться – зокрема, проти Молдови.

За словами глави МЗС Кулеби, Україна не має наміру атакувати Придністров'я, але тримає свої війська на цій ділянці кордону з Молдовою.

Президент Румунії Йоганніс сьогодні заявив, що не бачить можливості військового втручання своєї держави у випадку, якщо Росія нападе на Молдову.

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