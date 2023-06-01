Якщо Росія нападе на Молдову, то Румунія не зможе допомогти – президент країни
Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що не бачить можливості військового втручання своєї держави у випадку, якщо Росія нападе на Молдову. Про це повідомляє місцеве ЗМІ Newsmaker з посиланням на виступ Йоганніса на саміті Європейської політичної спільноти.
Йоганніса спитали про дії Румунії у разі ескалації російської агресії в Україні.
"У військовому плані я не бачу для нас можливості втрутитися у конфлікт. Але ми можемо допомогти з навчанням військових, підтримати з обладнанням та озброєнням. Є багато способів, якими ми можемо втрутитися та робимо це, щоб допомогти Молдові", – сказав він.
Президент Румунії зауважив, що Румунія є членом НАТО, а Молдова – нейтральна країна.
Він зазначив, що Румунія може допомогти Молдові щодо підвищення оборонного потенціалу: у навчанні та оснащенні її армії.
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