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Якщо Росія нападе на Молдову, то Румунія не зможе допомогти – президент країни

Этот материал также доступен на русском
01.06.2023, 18:32
Якщо Росія нападе на Молдову, то Румунія не зможе допомогти – президент країни - Фото
Клаус Йоганніс (Фото: EPA)

Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що не бачить можливості військового втручання своєї держави у випадку, якщо Росія нападе на Молдову. Про це повідомляє місцеве ЗМІ Newsmaker з посиланням на виступ Йоганніса на саміті Європейської політичної спільноти.

Йоганніса спитали про дії Румунії у разі ескалації російської агресії в Україні.

"У військовому плані я не бачу для нас можливості втрутитися у конфлікт. Але ми можемо допомогти з навчанням військових, підтримати з обладнанням та озброєнням. Є багато способів, якими ми можемо втрутитися та робимо це, щоб допомогти Молдові", – сказав він.

Президент Румунії зауважив, що Румунія є членом НАТО, а Молдова – нейтральна країна.

Він зазначив, що Румунія може допомогти Молдові щодо підвищення оборонного потенціалу: у навчанні та оснащенні її армії.

ДОВІДКА. Молдова втратила контроль над Придністров'ям після збройного конфлікту 1992-го, який нібито виник "через побоювання" проросійської частини населення, що Молдова увійде до складу Румунії. Туди введено окупаційні війська РФ. 2006-го ПМР провела ніким не визнаний "референдум" про вступ до РФ, але Москва не взяла сепаратистський регіон до свого складу. У квітні 2014-го ПМР знову закликала РФ визнати "республіку" незалежною державою: Москва відмовчалася. У декларації ОБСЄ в 1999-му віталося "зобов'язання РФ завершити виведення російських сил з території Молдови до кінця 2002-го", у травні 2017-го Конституційний суд Молдови визнав незаконним їх перебування у ПМР. У червні 2018-го Генасамблея ООН схвалила резолюцію щодо виведення військ РФ з Придністров'я.
  • Саміт Європейського політичного співтовариства розпочався 1 червня у замку Mimi у селі Бульбоака Новоаненського району, за 35 км від Кишинева. У ньому беруть участь близько 50 президентів, прем'єрів та топчиновників.
  • Президент Зеленський прибув до Молдови з неанонсованим візитом та відвідав саміт Європейського політичного співтовариства: обговорюватиметься коаліція ЗРК Patriot.
  • Президенти України та Румунії підписали декларацію про підтримку вступу України до ЄС та НАТО.

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Артем Джеріпа
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