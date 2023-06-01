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Если Россия нападет на Молдову, то Румыния не сможет помочь – президент страны

Цей матеріал також доступний українською
01.06.2023, 18:32
Если Россия нападет на Молдову, то Румыния не сможет помочь – президент страны - Фото
Клаус Йоханнис (Фото: EPA)

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что не видит возможности военного вмешательства своего государства в случае, если Россия нападет на Молдову. Об этом сообщает местное СМИ Newsmaker со ссылкой на выступление Иоханниса на саммите Европейского политического сообщества.

Йоханниса спросили о действиях Румынии в случае эскалации российской агрессии в Украине.

"В военном плане я не вижу для нас возможности вмешаться в конфликт. Но мы можем помочь с обучением военных, поддержать с оборудованием и вооружением. Есть много способов, которыми мы можем вмешаться и делаем это, чтобы помочь Молдове", – сказал он.

Президент Румынии отметил, что Румыния является членом НАТО, а Молдова – нейтральная страна.

Он отметил, что Румыния может помочь Молдове в повышении оборонного потенциала: в обучении и оснащении ее армии.

СПРАВКА. Молдова потеряла контроль над Приднестровьем после вооруженного конфликта 1992-го, якобы возникшего "из-за опасений" пророссийской части населения, что Молдова войдет в состав Румынии. Туда введены оккупационные войска РФ. В 2006 году ПМР провела никем не признанный "референдум" о вступлении в РФ, но Москва не взяла сепаратистский регион в свой состав. В апреле 2014-го ПМР снова призвала РФ признать "республику" независимым государством: Москва отмолчалась. В декларации ОБСЕ в 1999 году приветствовалось "обязательство РФ завершить вывод российских сил с территории Молдовы до конца 2002-го", в мае 2017-го Конституционный суд Молдовы признал незаконным их пребывание в ПМР. В июне 2018-го Генассамблея ООН одобрила резолюцию по выводу войск РФ из Приднестровья.
  • Саммит Европейского политического сообщества начался 1 июня в замке Mimi в селе Бульбоака Новоаненского района, в 35 км от Кишинева. В нем принимают участие около 50 президентов, премьеров и топ-чиновников.
  • Президент Зеленский прибыл в Молдову с неанонсированным визитом и посетил саммит Европейского политического сообщества: будет обсуждаться коалиция ЗРК Patriot.
  • Президенты Украины и Румынии подписали декларацию о поддержке вступления Украины в ЕС и НАТО.

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Артём Джерипа
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