Если Россия нападет на Молдову, то Румыния не сможет помочь – президент страны
Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что не видит возможности военного вмешательства своего государства в случае, если Россия нападет на Молдову. Об этом сообщает местное СМИ Newsmaker со ссылкой на выступление Иоханниса на саммите Европейского политического сообщества.
Йоханниса спросили о действиях Румынии в случае эскалации российской агрессии в Украине.
"В военном плане я не вижу для нас возможности вмешаться в конфликт. Но мы можем помочь с обучением военных, поддержать с оборудованием и вооружением. Есть много способов, которыми мы можем вмешаться и делаем это, чтобы помочь Молдове", – сказал он.
Президент Румынии отметил, что Румыния является членом НАТО, а Молдова – нейтральная страна.
Он отметил, что Румыния может помочь Молдове в повышении оборонного потенциала: в обучении и оснащении ее армии.
- Саммит Европейского политического сообщества начался 1 июня в замке Mimi в селе Бульбоака Новоаненского района, в 35 км от Кишинева. В нем принимают участие около 50 президентов, премьеров и топ-чиновников.
- Президент Зеленский прибыл в Молдову с неанонсированным визитом и посетил саммит Европейского политического сообщества: будет обсуждаться коалиция ЗРК Patriot.
- Президенты Украины и Румынии подписали декларацию о поддержке вступления Украины в ЕС и НАТО.
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