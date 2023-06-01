UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский о войсках РФ в Приднестровье: Захотят жить – уйдут. Такси я им вызывать не буду

Цей матеріал також доступний українською
01.06.2023, 19:34
Зеленский о войсках РФ в Приднестровье: Захотят жить – уйдут. Такси я им вызывать не буду - Фото
Владимир Зеленский (фото – пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский не исключает помощи Молдове со стороны Украины и других государств в процессе деоккупации Приднестровья. Об этом он сказал на брифинге в Молдове во время второй встречи Европейского политического сообщества.

Журналистка спросила Зеленского, как именно, по его мнению, российские войска будут выведены с оккупированной территории Молдовы.

"Я не знаю, понадобится ли помощь других партнеров. Наверное, в этой ситуации и Румыния, и близкие наши партнеры в этом смысле можем говорить вместе. Возможно, Молдова захочет подключить еще какие-то государства. Но точно Украина будет играть одну из главных ролей, потому что у нас [общая] граница. А что касается, что делать с теми, кто там, с войсками? Ну, они захотят жить – уйдут", – сказал Зеленский.

Журналистка переспросила его об участии Украины в этом процессе, на что президент сказал: "В каком смысле? Давайте не думать, такси я им заказывать не буду. Найдется путь. Тот, кто хочет жить, всегда находит выход".

Журналистка также спросила Зеленского, будет ли Украина инициировать пересмотр проекта "5+2" о процессе приднестровского урегулирования.

"Вы видите жизнь в проекте "5+2"? Вы видите результат? Будем ли мы что-то просматривать…? Зачем говорить о неживом проекте? Я не вижу смысла об этом говорить. Надо говорить с позиции сильного государства, государства-победителя, которое отвоевало свою землю", – сказал Зеленский.

СПРАВКА. В формат "5+2" входят представители сторон, посредников и наблюдателей в переговорном процессе – Молдовы, Приднестровья, ОБСЕ, России, Украины, Евросоюза и США. Целью переговоров была определена "выработка параметров всеобъемлющего урегулирования на основе суверенитета и территориальной целостности" Молдовы в пределах ее международно признанных границ, с "особым статусом" для Приднестровья в рамках Молдовы.
  • Зеленский считает, что если Россия не проиграет в войне против Украины, то ее дальнейшая агрессия против стран, которые ранее были в составе Советского Союза, не прекратится – в частности, против Молдовы.
  • По словам главы МИДа Кулебы, Украина не намерена атаковать Приднестровье, но держит свои войска на этом участке границы с Молдовой.
  • Президент Румынии Иоганнис сегодня заявил, что не видит возможности военного вмешательства своего государства в случае, если Россия нападет на Молдову.

Читайте также: Сепаратисты в Приднестровье попросили у Путина еще "миротворцев". Кишинев отреагировал

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир ЗеленскийМолдоваприднестровьедеоккупация
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 