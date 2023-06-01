Зеленский о войсках РФ в Приднестровье: Захотят жить – уйдут. Такси я им вызывать не буду

Президент Владимир Зеленский не исключает помощи Молдове со стороны Украины и других государств в процессе деоккупации Приднестровья. Об этом он сказал на брифинге в Молдове во время второй встречи Европейского политического сообщества.

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Журналистка спросила Зеленского, как именно, по его мнению, российские войска будут выведены с оккупированной территории Молдовы.

"Я не знаю, понадобится ли помощь других партнеров. Наверное, в этой ситуации и Румыния, и близкие наши партнеры в этом смысле можем говорить вместе. Возможно, Молдова захочет подключить еще какие-то государства. Но точно Украина будет играть одну из главных ролей, потому что у нас [общая] граница. А что касается, что делать с теми, кто там, с войсками? Ну, они захотят жить – уйдут", – сказал Зеленский.

Журналистка переспросила его об участии Украины в этом процессе, на что президент сказал: "В каком смысле? Давайте не думать, такси я им заказывать не буду. Найдется путь. Тот, кто хочет жить, всегда находит выход".

Журналистка также спросила Зеленского, будет ли Украина инициировать пересмотр проекта "5+2" о процессе приднестровского урегулирования.

"Вы видите жизнь в проекте "5+2"? Вы видите результат? Будем ли мы что-то просматривать…? Зачем говорить о неживом проекте? Я не вижу смысла об этом говорить. Надо говорить с позиции сильного государства, государства-победителя, которое отвоевало свою землю", – сказал Зеленский.

СПРАВКА. В формат "5+2" входят представители сторон, посредников и наблюдателей в переговорном процессе – Молдовы, Приднестровья, ОБСЕ, России, Украины, Евросоюза и США. Целью переговоров была определена "выработка параметров всеобъемлющего урегулирования на основе суверенитета и территориальной целостности" Молдовы в пределах ее международно признанных границ, с "особым статусом" для Приднестровья в рамках Молдовы.

Зеленский считает, что если Россия не проиграет в войне против Украины, то ее дальнейшая агрессия против стран, которые ранее были в составе Советского Союза, не прекратится – в частности, против Молдовы.

По словам главы МИДа Кулебы, Украина не намерена атаковать Приднестровье, но держит свои войска на этом участке границы с Молдовой.

Президент Румынии Иоганнис сегодня заявил, что не видит возможности военного вмешательства своего государства в случае, если Россия нападет на Молдову.

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