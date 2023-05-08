Сепаратисты в Приднестровье попросили у Путина еще "миротворцев". Кишинев отреагировал

"Представитель" в РФ непризнанного Приднестровья обратился к Кремлю с просьбой увеличить российский военный контингент в сепаратистском анклаве. В правительстве Молдовы заявили, что "представитель" не имеет никакого отношения к вопросу российских "миротворцев", поэтому не может его комментировать. Об этом сообщает молдовское издание Newsmaker.

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Ранее "представитель" Тирасполя в РФ Леонид Манаков заявил, что "приднестровские власти" просят Россию увеличить число "миротворцев" из-за "ухудшения рисков безопасности" в регионе. По мнению Тирасполя, это можно сделать и за счет россиян, проживающих в Приднестровье, сообщают российские пропагандистские ресурсы.

По словам Манакова, сейчас "в зоне безопасности" находятся не более 450 российских "миротворцев", хотя может быть 3100 человек.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков сказал, что у Москвы "пока нет" реакции на это обращение.

Бюро реинтеграции правительства Молдовы заявило, что сомневается в статусе Манакова, и что он не может обсуждать тему "миротворцев" в Приднестровье.

"Прежде всего, необходимо прояснить вопрос о статусе так называемого представительства, от имени которого выступает господин Манаков. Уже более четырех лет Кишинев ждет таких разъяснений. Во-вторых, о механизме миротворческих сил могут говорить стороны, подписавшие соглашение от 21 июля 1992 года, а не люди, не имеющие к нему никакого отношения", — подчеркнули в Бюро.

13 февраля 2023 года президент Молдовы Майя Санду заявила, что Кремль хочет осуществить госпереворот в стране.

В ВСУ заявили, что Россия демонстрирует все признаки гибридной войны против Молдовы.

Зеленский считает, что если Россия не проиграет в войне против Украины, то дальнейшая ее агрессия против стран, которые ранее были в составе Советского Союза, не прекратится – в частности, против Молдовы.

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Вадим Ребрина

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