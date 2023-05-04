Украина не намерена атаковать Приднестровье, но держит войска у границ Молдовы – Кулеба

Украина не намерена атаковать Приднестровье, но держит свои войска на этом участке границы с Молдовой. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на TV8.

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Глава МИД отметил, что Украина уважает соседей и Кишинев будет сам решать, как развивать свою страну, и как решать проблему Приднестровья.

"Безусловно, Приднестровье у нас на юго-западном фланге, это угроза, которая требует от нас держать силы на этом участке границы – просто для потенциального сдерживания и контроля за ситуацией", – сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что Приднестровье – это вопрос суверенитета и территориальной целостности Молдовы.

"И мы будем абсолютно уважать тот путь, который выберет правительство Молдовы в том, что касается отношений с Приднестровьем и реинтеграции этого региона", – заявил глава МИД.

Кулеба добавил, что для Украины Приднестровье является проблемой в военном плане.

СПРАВКА. Приднестровье – оккупированная территория Молдовы, где находятся российские войска. Не признано государством ни одной из стран ООН, даже РФ.

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Наталія Медведєва

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