Украина не намерена атаковать Приднестровье, но держит войска у границ Молдовы – Кулеба
Украина не намерена атаковать Приднестровье, но держит свои войска на этом участке границы с Молдовой. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на TV8.
Глава МИД отметил, что Украина уважает соседей и Кишинев будет сам решать, как развивать свою страну, и как решать проблему Приднестровья.
"Безусловно, Приднестровье у нас на юго-западном фланге, это угроза, которая требует от нас держать силы на этом участке границы – просто для потенциального сдерживания и контроля за ситуацией", – сказал Кулеба.
Он подчеркнул, что Приднестровье – это вопрос суверенитета и территориальной целостности Молдовы.
"И мы будем абсолютно уважать тот путь, который выберет правительство Молдовы в том, что касается отношений с Приднестровьем и реинтеграции этого региона", – заявил глава МИД.
Кулеба добавил, что для Украины Приднестровье является проблемой в военном плане.
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